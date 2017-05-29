С праздником, Зареченцы!

Генеральная репетиция. Заречный отметил свой 59 день рождения. Визитной карточкой закрытого города уже стало праздничное шествие, участие в котором принимают тысячи жителей. На трибуне первые лица области, города Пензы и Заречного. А главное место – для ветеранов и почетных жителей ЗАТО. Их встречали бурными аплодисментами.

На шествие трудовых коллективов пришли посмотреть горожане, у многих из них в колонне прошли дети и внуки, мамы и папы. По традиции шествие возглавили родители с детьми, они – основа города, благодаря этим малышам в колясках у города Заречного есть будущее.

Процветания и дальнейшего развития городу пожелал губернатор региона Иван Белозерцев. Особую благодарность он выразил ветеранам Закрытого города, тем, без кого не появились бы предприятия и инфраструктура.

«Сегодня по-особому хочется вспомнить, поклониться и поблагодарить тех руководителей, тех людей, кто закладывал этот город. Кто построил промышленные предприятия, производственное объединение «Старт», те, кто создал и другие предприятия, которые сегодня успешно работают на территории закрытого города»,— сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Борис Горюшутин – почетный гражданин города Заречный. Он приехал в закрытый город в 1969 году. В тот год Заречному исполнилось только 11 лет, и Борис Александрович бригадир каменщиков, буквально построил его с нуля.

«Я построил полгорода. Был бригадиром каменщиков»,— сказал почетный гражданин города Заречного Борис Горюшутин.

К жителям закрытого города обратились первые лица Пензы и Заречного. Они пожелали жителям главного - не останавливаться на достигнутом.

«Благодарю Вас за труд на благо Заречного, за любовь к нашему городу. Я думаю, что мы вместе сможем сделать наш город еще лучше, еще краше. С праздником. Мира вам, добра и любви», — сказал глава города Заречный Олег Климанов.

«По сравнению с Пензой, Заречный еще молодой город. Но, несмотря на это, Вам удалось сделать очень многое. Заречный всегда славился своей природной красотой, чистотой, оригинальными архитектурными решениями. Здесь созданы все условия для комфортной жизни, успешной работы и активного отдыха», — сказал глава города Пензы Валерий Савельев.

Глава города Пензы Валерий Савельев вручил Олегу Климанову памятный адрес и символ Пензы. Лучшие творческие коллективы устроили праздничное представление на главной площади.

А праздник продолжился шествием трудовых коллективов города Заречного. Оно продолжалось больше часа, по улицам проехали спецмашины, прошли танцоры и спортсмены, сотрудники муниципальных предприятий и крупных заводов.

В парке культуры и отдыха расположилась аллея мастеров. Праздничная программа продолжилась уже вечером. Организаторы праздника пообещали, что следующий 60 день рождения удивит жителей Закрытого города. Ирина Зазуля, Евгений Зазуля, Тв – Пенза.