Полицейские соревновались в стрельбе из автомата Калашникова

Спартакиада сотрудников Пензенского Управления МВД России продолжается. Очередное испытание — огневой рубеж.

«Стрельба из автомата Калашникова — это четвёртый вид соревнований в рамках Спартакиады. Стрельба ведётся на двадцати огневых рубежах, мишени установлены на расстоянии 20 метров от огневых позиций. Сама стрельба — из трёх положений: лёжа, с колена и стоя», — пояснил Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области, Константин Фролов.

За звание сильнейшего стрелка боролись 108 участников — представители регионального Управления и территориальных подразделений. Каждому давалось 10 попыток. Победителя определяли по количеству набранных очков.

«Самое главное — это настрой! Если команда настроена серьёзно на победу, то и результат будет высокий», — отметил заместитель начальника отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе, Павел Щеглов.

По итогам турнира победителем в личном первенстве стал заместитель начальника МО МВД России «Нижнеломовский» Евгений Чернов, на втором месте – Алексей Мамонов из ОМВД России по Бессоновскому району, на третьем – Денис Сипатов из отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе. В командном зачете лучшими в своих группах стали представители межмуниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» и отделения МВД России по Шемышейскому району.