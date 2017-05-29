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Спасатели на моторной лодке провели поиск потерявшихся на акватории водохранилища
Сегодня в Пензе
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В 12-15 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от рыбаков, находящихся на правом берегу Сурского водохранилища, о том, что двое их товарищей вышли на надувной лодке с лодочным мотором на акваторию Сурского водохранилища в условиях сильной волны, долгое время не возвращаются к месту стоянки, связи с ними нет. Спасатели на моторной лодке провели поиск потерявшихся на акватории водохранилища. Дрейфующая лодка с людьми была обнаружена в районе с. Алфёровка. У пострадавших сломался лодочный мотор, вёсел в лодке не было. Спасатели пересадили мужчин в свою лодку, взяли лодку пострадавших на буксир и доставили к месту их стоянки. Другая помощь им не потребовалась.
В 12-15 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от рыбаков, находящихся на правом берегу Сурского водохранилища, о том, что двое их товарищей вышли на надувной лодке с лодочным мотором на акваторию Сурского водохранилища в условиях сильной волны, долгое время не возвращаются к месту стоянки, связи с ними нет.
Спасатели на моторной лодке провели поиск потерявшихся на акватории водохранилища. Дрейфующая лодка с людьми была обнаружена в районе с. Алфёровка. У пострадавших сломался лодочный мотор, вёсел в лодке не было.
Спасатели пересадили мужчин в свою лодку, взяли лодку пострадавших на буксир и доставили к месту их стоянки. Другая помощь им не потребовалась.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 29 мая 2017
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