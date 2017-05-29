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 Понедельник, 29 мая 2017
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Увеличилось количество пунктов с использованием технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов
Сегодня в Пензе
 

В преддверии старта ЕГЭ, в Министерстве образования прошло заседание государственной экзаменационной комиссии Пензенской области по вопросу организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Пензенской области в 2017 году.

Открывая заседание, Первый заместитель Министра образования Пензенской области, заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии Пензенской области Лилия Чащина подчеркнула: «Единый государственный экзамен должен пройти в условиях максимальной открытости, прозрачности и в строгом соответствии с действующим законодательством».

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Пензенской области в основной период в 2017 году, осуществления охраны общественного порядка и  безопасности на территории пунктов проведения экзаменов, организации квалифицированной медицинской помощи и дежурства медицинского персонала в пунктах проведения экзаменов, организации доставки и хранения экзаменационных материалов на складе Управления специальной связи по Пензенской области, организации видеотрансляции в пунктах проведения экзаменов в 2017 году и другие.

Начальник Управления развития общего образования Ирина Барыкина отметила: «В Пензенской области, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество пунктов с использованием технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов. Кроме того, 100% аудиторий региона, задействованных для проведения экзаменов, будут доступны в режиме онлайн. Это позволит обеспечить прозрачность процесса и максимальную объективность».

В мероприятии приняли участие члены государственной экзаменационной комиссии Пензенской области, Управления МВД России по Пензенской области, Министерства здравоохранения Пензенской области, представители регионального центра обработки информации Института регионального развития Пензенской области, образовательных организаций высшего образования.

Новость: Министерство образования Пензенской области 29 мая 2017
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