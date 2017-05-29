Вопрос внедрения проектного управления в работу государственных органов власти Пензенской области рассмотрен на оперативном совещании

Напомним, что в инвестиционном послании пензенского губернатора, озвученном в декабре прошлого года, была поставлена задача - ввести механизм проектного управления в деятельность органов власти на территории региона.



В настоящее время в структуре правительства Пензенской области создан отдел проектной деятельности, утверждена нормативно-правовая база, разработаны методические рекомендации, назначены ответственные за создание механизмов проектного управления. При региональном правительстве сформирован Проектный комитет – Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



На прошлой неделе в ходе заседания Проектного комитета были рассмотрены и утверждены четыре региональных проекта, предусматривающих развитие туристической отрасли, совершенствование механизма управления путём применения современных коммуникационных возможностей, а также повышение доступности медицинской помощи для населения.



«У нас есть попытки внедрения передового опыта российских регионов, и надо идти по проектному пути», - поставил задачу глава Пензенской области.



«Это даёт возможность руководителям более эффективно планировать и организовывать свою работу, через проектные решения добиваться наиболее весомых результатов при тех же финансовых затратах», - уточнил он.



Иван Белозерцев также пояснил, что к работе в рамках проектного офиса надо привлекать наиболее активных представителей профессиональных сообществ и граждан, которые могли бы генерировать идеи, предлагать новые решения.



«Проектную деятельность необходимо стимулировать, поощрять успешные результаты, чтобы люди погружались в тему, над которой они работают, искали лучшие творческие решения», - подчеркнул губернатор.



«С помощью проектного офиса достичь можно многого», - резюмировал он.

Новость: Правительство Пензенской области 29 мая 2017