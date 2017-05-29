На базе лицея информационных систем и технологий № 73 г. Пензы прошла региональная робототехническая олимпиада «Пенза-RRO 2017»

В олимпиаде приняли участие более 150 участников из образовательных организаций региона. Победителями олимпиады стали: в номинации «Природно-ориентированный туризм» и «Углеродная нейтральность» - команда гимназии №53 г. Пензы;

в номинации «Манипуляторы: сортировка» - команда гимназии №44 г. Пензы;

в номинации «Локализация: карта» и «Роботы для устойчивого развития» - команда лицея №73 г. Пензы;

в номинации «Персональные Интеллектуальные Робототехнические Системы для комфортной жизнедеятельности» - команда Губернского лицея;

в номинации «Следование по узкой линии Arduino» - команда МБОУ СОШ №47 г. Пензы;

в номинации «Следование по узкой линии Lego»- команда областного Центра развития творчества детей и юношества;

в номинации «Сумо 15х15» - команда центра детского творчества г. Сердобска. Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, кубками и призами Министерства образования Пензенской области. По итогам олимпиады сформирована команда для участия во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде 2017, которая пройдёт в июне 2017 года в г. Иннополис республики Татарстан. В ее состав вошли учащиеся гимназии № 53, № 44 и лицея № 73 г. Пензы.

Новость: Министерство образования Пензенской области 29 мая 2017