|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На базе лицея информационных систем и технологий № 73 г. Пензы прошла региональная робототехническая олимпиада «Пенза-RRO 2017»
Сегодня в Пензе
|
В олимпиаде приняли участие более 150 участников из образовательных организаций региона. Победителями олимпиады стали: Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, кубками и призами Министерства образования Пензенской области. По итогам олимпиады сформирована команда для участия во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде 2017, которая пройдёт в июне 2017 года в г. Иннополис республики Татарстан. В ее состав вошли учащиеся гимназии № 53, № 44 и лицея № 73 г. Пензы.
В олимпиаде приняли участие более 150 участников из образовательных организаций региона.
Победителями олимпиады стали:
Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, кубками и призами Министерства образования Пензенской области.
По итогам олимпиады сформирована команда для участия во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде 2017, которая пройдёт в июне 2017 года в г. Иннополис республики Татарстан. В ее состав вошли учащиеся гимназии № 53, № 44 и лицея № 73 г. Пензы.
Новость: Министерство образования Пензенской области 29 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru