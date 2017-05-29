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 Понедельник, 29 мая 2017
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На базе лицея информационных систем и технологий № 73 г. Пензы прошла региональная робототехническая олимпиада «Пенза-RRO 2017»
Сегодня в Пензе
 

В олимпиаде приняли участие более 150 участников из образовательных организаций региона.

Победителями олимпиады стали:

  • в номинации «Природно-ориентированный туризм» и  «Углеродная нейтральность» - команда гимназии №53 г. Пензы;
  • в номинации «Манипуляторы: сортировка» - команда гимназии №44 г. Пензы;
  • в номинации «Локализация: карта» и «Роботы для устойчивого развития» - команда лицея №73 г. Пензы;
  • в номинации «Персональные Интеллектуальные Робототехнические Системы для комфортной жизнедеятельности» - команда Губернского лицея;
  • в номинации «Следование по узкой линии Arduino» - команда МБОУ СОШ №47 г. Пензы;
  • в номинации «Следование по узкой линии Lego»- команда областного Центра развития творчества детей и юношества;
  • в номинации «Сумо 15х15» - команда центра детского творчества г. Сердобска.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, кубками и призами Министерства образования Пензенской области.

По итогам олимпиады сформирована команда для участия во  Всероссийской Робототехнической Олимпиаде 2017, которая пройдёт в июне 2017 года в г. Иннополис республики Татарстан. В ее состав вошли учащиеся гимназии № 53, № 44 и лицея № 73 г. Пензы.

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