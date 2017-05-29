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 Понедельник, 29 мая 2017
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Студент года
Сегодня в Пензе
 
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Показать свои возможности перед широкой аудиторией и блеснуть талантами. С этой целью в Пензенском доме молодежи собрались самые талантливые и активные студенты Пензы, чтобы поставить точку в вопросе: «Кто же лучший?». А выясняли это студенты вузов по нескольким направлениям: «Творческая личность», «Студенческий лидер», «Доброволец года», «Интеллект года», «Спортсмен года» и «Молодой профессионал года».

«Волонтерской деятельностью начала заниматься в этом году и я являюсь региональным координатором направления санитарно-профилактического просвещения населения и общественного движения «Волонтеры-медики», - отметила Марина Чарыкова участница конкурса «Студент года» в номинации «Доброволец года»

«За время моего обучения опубликовано 13 статей. Также есть достижения в различных научных конкурсах и олимпиадах. Буду рассказывать и показывать.», - добавила Екатерина Волкова участница конкурса «Студен года» в номинации «Интеллект года».

На соревновательной площадке встретились самые достойные студенты из всех вузов города. Чтобы произвести впечатление на судей, конкурсантам пришлось выкладываться на полную. Но это того стоило. Боролись они не за «Спасибо», а за вполне ценную награду.

«Гран-При достанется лучшему студенту в виде ноутбука и стажировке в Москве. Подарки также будут и по номинациям. Например, если это творческая личность, то призы будут такими, которые пригодятся награжденному в его профессиональной среде», - отметила Валерия Семина организатор премии «Студент Года».

Всего в состязании приняли участие 53 студента, а лучшего объявят только 9 июня. К осени организаторы обещают провести такой же конкурс, только между студентами средне-специальных учебных заведений.

Новость: Дмитрий Раткин 29 мая 2017
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