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Земельный участок в безвозмездное пользование в Дальневосточном федеральном округе
Сегодня в Пензе
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С 1 февраля 2017 года жители Пензенской области смогут подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование до 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе. Подать такое заявление могут только граждане Российской Федерации. Приём заявлений и консультирование заявителей при подаче заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование будут осуществляться в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области по адресам: Земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на срок до 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По истечении 5 лет земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.
С 1 февраля 2017 года жители Пензенской области смогут подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование до 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе. Подать такое заявление могут только граждане Российской Федерации.
Приём заявлений и консультирование заявителей при подаче заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование будут осуществляться в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области по адресам:
Земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на срок до 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По истечении 5 лет земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.
Новость: Дмитрий Раткин 29 мая 2017
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