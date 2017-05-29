Земельный участок в безвозмездное пользование в Дальневосточном федеральном округе

С 1 февраля 2017 года жители Пензенской области смогут подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование до 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе. Подать такое заявление могут только граждане Российской Федерации.

Приём заявлений и консультирование заявителей при подаче заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование будут осуществляться в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области по адресам:

г. Пенза, ул. Пушкина, д. 169;

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82;

Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, д. 33;

Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90.

г. Пенза, ул. Шмидта, д. 4 (МФЦ).

Земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на срок до 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По истечении 5 лет земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.