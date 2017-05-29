Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 29 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Земельный участок в безвозмездное пользование в Дальневосточном федеральном округе
Сегодня в Пензе
 

С 1 февраля 2017 года жители Пензенской области смогут подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование до 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе. Подать такое заявление могут только граждане Российской Федерации.

Приём заявлений и консультирование заявителей при подаче заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование будут осуществляться в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области по адресам:

  • г. Пенза, ул. Пушкина, д. 169;
  • Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82;
  • Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, д. 33;
  • Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90.
  • г. Пенза, ул. Шмидта, д. 4 (МФЦ).

Земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на срок до 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По истечении 5 лет земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.

Новость: Дмитрий Раткин 29 мая 2017
2017-05-29
Валютный грабитель
В Пензе иностранца обокрали почти на шесть тысяч долларов
 
2017-05-29
Директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев посетил Пензу в понедельник
 Иван Белозерцев провел рабочую встречу с советником Председателя Государственной Думы
 
2017-05-29
«Ура! Каникулы!»
 Сотрудники МБУ «Молодежный центр «Юность» г.Пензы провели игровую программу
 
2017-05-29
3 июня пройдет очередная акция «Суббота здоровья!»
 В этот день взрослое население на прием ждут врачи гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты
 
2017-05-29
Тему «Экологическое просвещение — чистая страна» обсуждали в Санкт-Петербурге
 Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко принял участие в VIII Невском международном экологическом конгрессе
 
2017-05-29
РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ
В Кузнецке местный житель напал на сотрудницу микрофинансовой организации
 
2017-05-29
Поддержка бизнеса — внешнего и внутреннего
Губернатор поручил активнее привлекать инвесторов и помогать местным предприятиям
 
2017-05-29
В преддверии Всемирного Дня без табака
Школьникам наглядно показали, какой вред здоровью наносит курение
 
2017-05-29
В Пензенской области утверждены нормативы потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в МКД
 Прежние правила установления и применения нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды утратили силу
 
2017-05-29
Пензенская область присоединилась к Всероссийской акции «Читай – страна!»
 Все участники акции получили памятные подарки
 
2017-05-29
Земельный участок в безвозмездное пользование в Дальневосточном федеральном округе
 Филиал «Росреестра» по Пензенской области сообщает
 
2017-05-29
Студент года
В Пензе прошел конкурс на самого умного и активного студента ВУЗа
 
2017-05-29
На базе лицея информационных систем и технологий № 73 г. Пензы прошла региональная робототехническая олимпиада «Пенза-RRO 2017»
 Пензенские школьники выступят на Всероссийской Робототехнической Олимпиаде в Татарстане
 
2017-05-29
Вопрос внедрения проектного управления в работу государственных органов власти Пензенской области рассмотрен на оперативном совещании
  настоящее время в структуре правительства Пензенской области создан отдел проектной деятельности
 
2017-05-29
Увеличилось количество пунктов с использованием технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов
 Пензенская область полностью готова к проведению ЕГЭ
 

Новости партнеров
 
На сайте: 27ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru