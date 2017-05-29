Пензенская область присоединилась к Всероссийской акции «Читай – страна!», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек. На базе библиотеки Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова прошли основные мероприятия акции. Участники прошли «Литературный квест»: поделились на три команды, и за каждой командой был закреплен свой волонтер-куратор. На своем пути ребята встретили немало трудностей, но успешно со всеми справились: отгадывали ребусы, в которых были зашифрованы произведения литературы, вспоминали известных поэтов и писателей по фотографии, разыгрывали сценки по произведениям. Участники делали селфи на фоне библиотеки и выкладывали фотографии с хештегами в рамках эстафеты в социальной сети «Instagram».

Один из этапов акции проходил на улице. Командам были даны цитаты из десяти известных произведений. Ребята спрашивали у проходящих мимо пензенцев, о каком произведении идет речь в этих цитатах и где находятся библиотеки нашего города. Прохожие с большим интересом отвечали на вопросы ребят и активно интересовались акцией «Читай - страна!». Завершалась акция поиском тайного письма, разгадав которое участники узнали имя и фамилию литературной личности, загаданной в начале квеста.

В завершении игры командам-победителям в торжественной обстановке были вручены дипломы. Все участники акции получили памятные подарки.