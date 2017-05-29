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В Пензенской области утверждены нормативы потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в МКД
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1 января 2017 г. вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». Прежние правила установления и применения нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды утратили силу. Введены нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии. Уполномоченным органам регионов было предписано утвердить новые нормативы в срок до 1 июня 2017 года. Для расчета нормативов управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области использовалась информация, полученная от исполнителей коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, УК), ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, а также сведения технических паспортов многоквартирных домов (площадь, конструктивные особенности, степень благоустройства помещений). Проект приказа об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов прошел проверку в прокуратуре Пензенской области на предмет соответствия действующему законодательству. Порядок расчета и величина нормативов рассмотрены и одобрены в рамках заседаний Общественного совета при управлении с участием приглашенных экспертов. Проверка правильности начисления платы за коммунальные услуги с применением нормативов осуществляется в рамках жилищного надзора Госжилстройтехинспекцией Пензенской области. Подробно с приказом можно ознакомиться на сайте управления по регулированию тарифов и энергосбережению.
1 января 2017 г. вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Прежние правила установления и применения нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды утратили силу.
Введены нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии. Уполномоченным органам регионов было предписано утвердить новые нормативы в срок до 1 июня 2017 года.
Для расчета нормативов управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области использовалась информация, полученная от исполнителей коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, УК), ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, а также сведения технических паспортов многоквартирных домов (площадь, конструктивные особенности, степень благоустройства помещений).
Проект приказа об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов прошел проверку в прокуратуре Пензенской области на предмет соответствия действующему законодательству.
Порядок расчета и величина нормативов рассмотрены и одобрены в рамках заседаний Общественного совета при управлении с участием приглашенных экспертов.
Проверка правильности начисления платы за коммунальные услуги с применением нормативов осуществляется в рамках жилищного надзора Госжилстройтехинспекцией Пензенской области.
Подробно с приказом можно ознакомиться на сайте управления по регулированию тарифов и энергосбережению.
Новость: Правительство Пензенской области 29 мая 2017
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