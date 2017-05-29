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В преддверии Всемирного Дня без табака
Сегодня в Пензе
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В преддверии Всемирного Дня без табака пензенским школьникам рассказали, о губительном воздействии на организм табачного дыма. А чтобы лекционный материал закрепился надолго, ученики смогли наглядно увидеть, как курение разрушает здоровье человека.
«К сожалению, курение сейчас очень популярно, и от этого страдает много людей. На улице я вижу много курящих, и этот дым, лично для меня очень неприятен», - выразил свою позицию участник лекции.
На информационной площадке в Доме молодежи любой желающий также мог проверить степень чистоты своих лёгких. С помощью специального прибора врачи определяли уровень выдыхаемого угарного газа у школьников.
«Это обследование будет полезно пройти как курящим, так и людям, которые находятся рядом с ними, так называемым пассивным курильщикам. Если в семье курит взрослый, то пагубное воздействие табакокурения сказывается и на организме людей, находящихся рядом, в том числе и детей»,- подчеркивает Заместитель главного врача ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Ирина Пузракова.
Данная акция проходила при поддержке региональных Министерств образования и здравоохранения. Для тех, кто хотел бы раз и навсегда покончить с пагубной привычкой, работала анонимная, индивидуальная консультация психотерапевта и медицинского психолога.
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