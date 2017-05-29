В конце прошлого года Губернатор Иван Белозерцев огласил инвестиционное послание. Одно из главных поручений в нём — организация деловых миссий за рубеж с целью поиска потенциальных инвесторов. О том, что сделано за прошедшие полгода, говорили в ходе очередного оперативного совещания в Правительстве.

Председатель Правительства, Николай Симонов, сообщил: «Был организован деловой визит в ФРГ, участие пензенских предприятий в «Продэкспо — 2017», в VIII Китайской международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования. До конца года запланировано ещё 20 бизнес-миссий как в субъекты России, так и в зарубежные страны».

На днях пензенская делегация вернулась из Китайской Народной Республики, куда вместе с коллегами из регионов Приволжского федерального округа ездила с целью укрепить деловые связи. В результате пять китайских компаний заинтересовались в сотрудничестве с Пензой.

«Их заинтересовали древесина, мебель, кондитерские изделия, производство чая, строительные материала, сельскохозяйственная продукция и техника», — отметила первый заместитель Председателя Правительства — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области, Лариса Рябихина.

Со своей стороны китайские партнёры предлагают Пензе искусственный камень, керамическую плитку, грибы и услуги в сфере транспортной логистики. Представители последней уже связались с региональной Корпорацией развития.

Иван Белозерцев поручил продолжить эту работу и укреплять деловое сотрудничество с китайским бизнесом: «Если сегодня представители Китая готовы покупать нашу продукцию, то нам нужно быстрее туда входить, активнее заниматься экспортом. Это реальные деньги и возможность создавать новое производство, организовывая рабочие места».

Однако, оказывать поддержку нужно не только зарубежным инвесторам, но и местному бизнесу. Губернатор предложил увеличить финансирование фонда «Поручитель», которым активно пользуются пензенские предприятия: «Как бы трудно ни было, на поддержку бизнеса мы должны выделять денежные средства и докапитализировать фонд «Поручитель», потому что им пользуется наш бизнес».

На эти цели в 2017 году предложено направить 50 миллионов рублей. В прошлом году сумма докапитализации фонда составила 30 миллионов.