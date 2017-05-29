РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ

Был должен, а денег, чтобы расплатиться с кредиторами не было. Выпутаться из финансовой кабалы житель Пензенской области решил сомнительным способом.

«Сотрудница микрофинансовой организации сообщила, что около 4 часов дня в помещение офиса зашел неизвестный. Под угрозой предмета похожего на нож он потребовал от девушки выдать ему все имеющиеся деньги»,- комментирует Начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.

Забрав 7 тысяч рублей грабитель скрылся с места преступления. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23- летний кузнечанин, уже ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Его задержали в тот момент, когда он выходил из дома родственников. Подозреваемый признался в содеянном. Установлено, что гражданин ранее отбывал наказание в исправительной колонии и освободился в начале 2017 года» ,- комментирует Начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.

В мае мужчина дважды обращался в офисы микрофинансовых организаций для получения займа, однако каждый раз ему отказывали — кузнечанин имел статус неблагополучного клиента. После очередного неудачного посещения офиса микрозаймов мужчина и решился на преступление.

«По факту разбоя с применением предмета, который использовался в качестве оружия, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ», - комментирует Начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент по решению суда обвиняемый находится под стражей.