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Тему «Экологическое просвещение — чистая страна» обсуждали в Санкт-Петербурге
Сегодня в Пензе
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На дискуссионных площадках рассматривались вопросы переработки отходов и возникновения стихийных свалок, создания и функционирования молодежных общественных экологических организаций, предоставления экономических льгот участникам рынка, постоянно модернизирующим производства и создающим очистные сооружения. Особое внимание на мероприятии уделялось проблеме экологического образования и просвещения. «Невский международный экологический конгресс – это возможность поделиться опытом с представителями разных государств, членами общественных экологических организаций, высказать своё мнение, выработать конкретные предложения», – отметил член Совета Федерации РФ. Он добавил, что в Пензенской области проводится большая работа по улучшению экологической обстановки и развитию сети особо охраняемых природных территорий. «Только за последние годы на территории нашего региона созданы: государственный зоологический заказник регионального значения «Башмаковский» общей площадью десять тысяч гектаров, памятник природы регионального значения «Двориковский водно-лесной комплекс им. И.А. Коровина», ведется работа по формированию особо охраняемой природной территории «Дендрарий имени Н.А. Цуканова ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж», – сообщил Алексей Дмитриенко. «Важно, что проводимая в этом направлении работа находится под постоянным контролем губернатора Пензенской области», – подчеркнул парламентарий.
На дискуссионных площадках рассматривались вопросы переработки отходов и возникновения стихийных свалок, создания и функционирования молодежных общественных экологических организаций, предоставления экономических льгот участникам рынка, постоянно модернизирующим производства и создающим очистные сооружения.
Особое внимание на мероприятии уделялось проблеме экологического образования и просвещения.
«Невский международный экологический конгресс – это возможность поделиться опытом с представителями разных государств, членами общественных экологических организаций, высказать своё мнение, выработать конкретные предложения», – отметил член Совета Федерации РФ.
Он добавил, что в Пензенской области проводится большая работа по улучшению экологической обстановки и развитию сети особо охраняемых природных территорий.
«Только за последние годы на территории нашего региона созданы: государственный зоологический заказник регионального значения «Башмаковский» общей площадью десять тысяч гектаров, памятник природы регионального значения «Двориковский водно-лесной комплекс им. И.А. Коровина», ведется работа по формированию особо охраняемой природной территории «Дендрарий имени Н.А. Цуканова ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж», – сообщил Алексей Дмитриенко.
«Важно, что проводимая в этом направлении работа находится под постоянным контролем губернатора Пензенской области», – подчеркнул парламентарий.
Новость: Правительство Пензенской области 29 мая 2017
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