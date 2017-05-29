На дискуссионных площадках рассматривались вопросы переработки отходов и возникновения стихийных свалок, создания и функционирования молодежных общественных экологических организаций, предоставления экономических льгот участникам рынка, постоянно модернизирующим производства и создающим очистные сооружения.

Особое внимание на мероприятии уделялось проблеме экологического образования и просвещения.

«Невский международный экологический конгресс – это возможность поделиться опытом с представителями разных государств, членами общественных экологических организаций, высказать своё мнение, выработать конкретные предложения», – отметил член Совета Федерации РФ.

Он добавил, что в Пензенской области проводится большая работа по улучшению экологической обстановки и развитию сети особо охраняемых природных территорий.

«Только за последние годы на территории нашего региона созданы: государственный зоологический заказник регионального значения «Башмаковский» общей площадью десять тысяч гектаров, памятник природы регионального значения «Двориковский водно-лесной комплекс им. И.А. Коровина», ведется работа по формированию особо охраняемой природной территории «Дендрарий имени Н.А. Цуканова ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж», – сообщил Алексей Дмитриенко.

«Важно, что проводимая в этом направлении работа находится под постоянным контролем губернатора Пензенской области», – подчеркнул парламентарий.