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3 июня пройдет очередная акция «Суббота здоровья!»
Сегодня в Пензе
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В этот день взрослое население на прием ждут врачи гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты. Детское население будут принимать врачи-офтальмологи. Врачи - гастроэнтерологи будут осуществлять прием с 8.00 до 13.00 на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, а также в городских поликлиниках: — поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3); — поликлиника № 9 (ул. Баумана, 65); — поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7) Врачи-офтальмологи ждут пациентов с 8.00 до 13.00 в поликлинике Пензенской областной офтальмологической больницы, Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, а также в следующих поликлиниках города: — поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51); — поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34); — поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3); — поликлиника № 6 (ул. Гагарина, 24); — поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1 а); — поликлиника № 13 (ул. Кронштадтская, 12); — поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7) Записаться на прием к врачам-гастроэнтерологам и врачам-офтальмологам можно через сайт «Penzadoctor», по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130. Детское население города Пензы врачи-офтальмологи ждут в следующих поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника»: — поликлиника № 1 (ул. Гоголя, 43); — поликлиника № 2 (ул. Гагарина, 11а); — поликлиника № 4 (ул. Фабричная, 9а) Запись детей на прием к врачам-офтальмологам осуществляется через электронную регистратуру «Penzadoctor» и по телефону контакт-центра для детского населения: 990-130. Прием врачами-оториноларингологами будет осуществляться с 8.00 до 13.00 в поликлинике Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко и в нижеперечисленных поликлиниках города: — поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51); — поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34); — поликлиника № 7 (ул. Аустрина, 160); — поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60); — поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1 а); — поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7) Записаться на прием к врачам-оториноларингологам можно через сайт «Penzadoctor» и по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130. Врачи-терапевты примут пензенцев с 8.00 до 13.00 во всех 14 поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника». Запись на прием к терапевтам осуществляется через электронную регистратуру «Penzadoctor» и по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130. Также, в будущую субботу, 3 июня 2017 года, на базе Областного онкологического диспансера прием пациентов будет вести прием абдоминальный онколог и проводиться исследование на онкомаркеры. Запись на прием к специалисту осуществляется врачом общей практики при наличии соответствующих показаний. Кроме того, взрослое население г. Пензы может проконсультироваться у врачей - онкологов в следующих поликлиниках ГБУЗ « Городская поликлиника»: — поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3); — поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60); Записаться на приём можно через Интернет - ресурс сайта «Penzadoctor» или по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130.
В этот день взрослое население на прием ждут врачи гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты. Детское население будут принимать врачи-офтальмологи.
Врачи - гастроэнтерологи будут осуществлять прием с 8.00 до 13.00 на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, а также в городских поликлиниках:
— поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3);
— поликлиника № 9 (ул. Баумана, 65);
— поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7)
Врачи-офтальмологи ждут пациентов с 8.00 до 13.00 в поликлинике Пензенской областной офтальмологической больницы, Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, а также в следующих поликлиниках города:
— поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51);
— поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34);
— поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3);
— поликлиника № 6 (ул. Гагарина, 24);
— поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1 а);
— поликлиника № 13 (ул. Кронштадтская, 12);
— поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7)
Записаться на прием к врачам-гастроэнтерологам и врачам-офтальмологам можно через сайт «Penzadoctor», по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130.
Детское население города Пензы врачи-офтальмологи ждут в следующих поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника»:
— поликлиника № 1 (ул. Гоголя, 43);
— поликлиника № 2 (ул. Гагарина, 11а);
— поликлиника № 4 (ул. Фабричная, 9а)
Запись детей на прием к врачам-офтальмологам осуществляется через электронную регистратуру «Penzadoctor» и по телефону контакт-центра для детского населения: 990-130.
Прием врачами-оториноларингологами будет осуществляться с 8.00 до 13.00 в поликлинике Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко и в нижеперечисленных поликлиниках города:
— поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51);
— поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34);
— поликлиника № 7 (ул. Аустрина, 160);
— поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60);
— поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1 а);
— поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7)
Записаться на прием к врачам-оториноларингологам можно через сайт «Penzadoctor» и по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130.
Врачи-терапевты примут пензенцев с 8.00 до 13.00 во всех 14 поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника». Запись на прием к терапевтам осуществляется через электронную регистратуру «Penzadoctor» и по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130.
Также, в будущую субботу, 3 июня 2017 года, на базе Областного онкологического диспансера прием пациентов будет вести прием абдоминальный онколог и проводиться исследование на онкомаркеры. Запись на прием к специалисту осуществляется врачом общей практики при наличии соответствующих показаний.
Кроме того, взрослое население г. Пензы может проконсультироваться у врачей - онкологов в следующих поликлиниках ГБУЗ « Городская поликлиника»:
— поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3);
— поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60);
Записаться на приём можно через Интернет - ресурс сайта «Penzadoctor» или по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 29 мая 2017
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