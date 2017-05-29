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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 29 мая 2017
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3 июня пройдет очередная акция «Суббота здоровья!»
Сегодня в Пензе
 

В этот день взрослое население на прием ждут врачи гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи  и терапевты. Детское население будут принимать врачи-офтальмологи. 

Врачи - гастроэнтерологи будут осуществлять прием с 8.00 до 13.00 на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, а также в городских поликлиниках:

— поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3);

— поликлиника № 9 (ул. Баумана, 65);

— поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7)

Врачи-офтальмологи ждут пациентов  с 8.00 до 13.00  в поликлинике  Пензенской областной офтальмологической больницы, Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, а также в следующих поликлиниках  города:

— поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51);

— поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34);

— поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3);

— поликлиника № 6 (ул. Гагарина, 24);

— поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1 а);

— поликлиника № 13 (ул. Кронштадтская, 12);

— поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7)

Записаться на прием к врачам-гастроэнтерологам  и врачам-офтальмологам  можно через сайт «Penzadoctor»,  по телефону контакт-центра  для взрослого населения: 999-130.

Детское население города Пензы  врачи-офтальмологи ждут в следующих поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника»:

— поликлиника № 1 (ул. Гоголя, 43);

— поликлиника № 2 (ул. Гагарина, 11а);

— поликлиника № 4 (ул. Фабричная, 9а)

Запись детей  на прием к врачам-офтальмологам осуществляется через электронную регистратуру «Penzadoctor» и  по телефону контакт-центра  для детского населения:  990-130.

Прием врачами-оториноларингологами  будет осуществляться с 8.00 до 13.00 в  поликлинике  Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко и в  нижеперечисленных поликлиниках города:

— поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51);

— поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34);

— поликлиника № 7 (ул. Аустрина, 160);

— поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60);

— поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1 а);

— поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7)

Записаться на прием к врачам-оториноларингологам можно через сайт «Penzadoctor» и   по телефону контакт-центра  для взрослого населения: 999-130.

Врачи-терапевты  примут пензенцев с 8.00 до 13.00 во всех 14  поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника». Запись  на прием к терапевтам осуществляется через электронную регистратуру «Penzadoctor» и   по телефону контакт-центра  для взрослого населения: 999-130.

Также, в будущую субботу, 3 июня 2017 года,  на базе Областного онкологического диспансера прием пациентов будет вести прием абдоминальный онколог и проводиться исследование на онкомаркеры. Запись  на прием к специалисту осуществляется врачом общей практики при наличии соответствующих показаний.

Кроме того, взрослое население г. Пензы может проконсультироваться у врачей  - онкологов в следующих поликлиниках ГБУЗ « Городская поликлиника»:

— поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3);

— поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60);

Записаться на приём можно через Интернет - ресурс сайта «Penzadoctor» или по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 29 мая 2017
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