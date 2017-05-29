Сотрудники МБУ «Молодежный центр «Юность» г.Пензы провели игровую программу «Ура! Каникулы!» для учащихся на базе МБОУ СОШ №11 г. Пенза. Ребята приняли участие в флэш-мобе, организованном ведущим, а также познакомились с традиционными русскими играми.

В завершении программы участники поздравили друг друга с наступающими каникулами и пожелали солнечного теплого лета.