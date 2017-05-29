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«Ура! Каникулы!»
Сегодня в Пензе
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Сотрудники МБУ «Молодежный центр «Юность» г.Пензы провели игровую программу «Ура! Каникулы!» для учащихся на базе МБОУ СОШ №11 г. Пенза. Ребята приняли участие в флэш-мобе, организованном ведущим, а также познакомились с традиционными русскими играми. В завершении программы участники поздравили друг друга с наступающими каникулами и пожелали солнечного теплого лета.
Сотрудники МБУ «Молодежный центр «Юность» г.Пензы провели игровую программу «Ура! Каникулы!» для учащихся на базе МБОУ СОШ №11 г. Пенза. Ребята приняли участие в флэш-мобе, организованном ведущим, а также познакомились с традиционными русскими играми.
В завершении программы участники поздравили друг друга с наступающими каникулами и пожелали солнечного теплого лета.
Новость: Администрация города Пензы 29 мая 2017
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