Директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев посетил Пензу в понедельник

Губернатор рассказал гостю о результатах работы промышленных предприятий, поделился успехами в аграрной отрасли.

«2016 год мы завершили с хорошими результатами, по индексу промышленного производства Пензенская область занимает третье место среди регионов Приволжского Федерального округа, в сфере сельского хозяйства в 2016 году за всю историю области мы заняли первое место в ПФО по урожайности зерновых, сегодня мы лучшие по приведению дорог в нормативное состояние», – сообщил Иван Белозерцев.

«Мы не стоим на месте, находим реперные точки, которые дают новые возможности для развития», – добавил губернатор.

Алексей Чадаев обратил внимание на отличительные особенности региона.

«Пенза исторически очень удачно расположена, город гармонично спланирован, нет проблем с инфраструктурой, которые обычно вытекают из ошибок городского территориального планирования», – прокомментировал советник Председателя Госдумы.

Глава областной исполнительной власти подчеркнул, что Вячеслав Володин оказывает ощутимую поддержку пензенскому региону.