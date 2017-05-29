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Директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев посетил Пензу в понедельник
Сегодня в Пензе
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Губернатор рассказал гостю о результатах работы промышленных предприятий, поделился успехами в аграрной отрасли. «2016 год мы завершили с хорошими результатами, по индексу промышленного производства Пензенская область занимает третье место среди регионов Приволжского Федерального округа, в сфере сельского хозяйства в 2016 году за всю историю области мы заняли первое место в ПФО по урожайности зерновых, сегодня мы лучшие по приведению дорог в нормативное состояние», – сообщил Иван Белозерцев. «Мы не стоим на месте, находим реперные точки, которые дают новые возможности для развития», – добавил губернатор. Алексей Чадаев обратил внимание на отличительные особенности региона. «Пенза исторически очень удачно расположена, город гармонично спланирован, нет проблем с инфраструктурой, которые обычно вытекают из ошибок городского территориального планирования», – прокомментировал советник Председателя Госдумы. Глава областной исполнительной власти подчеркнул, что Вячеслав Володин оказывает ощутимую поддержку пензенскому региону.
Губернатор рассказал гостю о результатах работы промышленных предприятий, поделился успехами в аграрной отрасли.
«2016 год мы завершили с хорошими результатами, по индексу промышленного производства Пензенская область занимает третье место среди регионов Приволжского Федерального округа, в сфере сельского хозяйства в 2016 году за всю историю области мы заняли первое место в ПФО по урожайности зерновых, сегодня мы лучшие по приведению дорог в нормативное состояние», – сообщил Иван Белозерцев.
«Мы не стоим на месте, находим реперные точки, которые дают новые возможности для развития», – добавил губернатор.
Алексей Чадаев обратил внимание на отличительные особенности региона.
«Пенза исторически очень удачно расположена, город гармонично спланирован, нет проблем с инфраструктурой, которые обычно вытекают из ошибок городского территориального планирования», – прокомментировал советник Председателя Госдумы.
Глава областной исполнительной власти подчеркнул, что Вячеслав Володин оказывает ощутимую поддержку пензенскому региону.
Новость: Правительство Пензенской области 29 мая 2017
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