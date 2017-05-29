Валютный грабитель

Почти шесть тысяч долларов – это чуть меньше 340 тысяч рублей. И такие деньги просто украли у иностранца, который живет и учиться в Пензе. Недоброжелатель появился на горизонте потерпевшего быстро, даже подружиться не успел, сразу начал просить денег. Предлог простой: «У меня рубли, у тебя доллары. Давай меняться». В самый разгар сделки злоумышленник просто выкрал у доверчивого нового знакомого сумку с деньгами и скрылся. Потерпевший сразу же обратился в полицию.

«По данному заявлению на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции на месте преступления установили личность злоумышленника. Им оказался уроженец и гражданин республики Азербайджан 1982 года рождения, который работал в городе Пензе», - отметил начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов

Мотивом преступления стала поездка домой. По словам подозреваемого, он хотел отправиться на родину, но с Российской валютой этого сделать не мог. На выручку ему пришел житель Туниса, который, ничего не подозревая, пошел на встречу злоумышленнику.

«Он дословно сказал: «Брат, выручи меня! Мне надо ехать в Азербайджан. У меня есть рубли, а у тебя есть доллары. Если я куплю их в банке, мне это дорого выйдет, а с тобой я сэкономлю. Я и согласился», - сказал Мохаммед Салах – Амри, потерпевший.

Когда пришел час обмена рублей на доллары, подозреваемый просто вырвал сумку с деньгами у потерпевшего и убежал. За этот необдуманный поступок гражданину Азербайджана придется еще долго отвечать.

«Наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до семи лет», - отметил Николай Миронов.

Часть украденной суммы подозреваемый успел раздать в качестве долгов. Решения суда предполагаемый вор будет ожидать за решеткой.