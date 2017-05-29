Каждый год во всём мире в конце мая проходит праздник под названием День соседей. В этот день принято ходить в гости или же просто выходить на улицу и общаться со своими соседями. Именно так и поступили жители микрорайона ГПЗ. В честь этого праздника все эти люди собрались для того чтобы пообщаться, а возможно даже и познакомиться с людьми, которые живут рядом с ними.

«Город у нас большой, в котором живут много национальностей в мире и согласии, хотелось бы, чтобы добрые традиции соседских отношений укрепляли эту дружбу. Очень бы хотелось, чтобы люди умели помогать друг другу и решать вместе проблемы. Таким образом мы пытаемся их соединить, призвать, чтобы они были солидарны по отношению друг к другу»,-сказал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Для всех желающих работали различные площадки по интересам, каждый мог найти себе занятие по душе. Для детей на празднике был представлен импровизированный контактный зоопарк.

«Мне кажется, что такие мероприятия нужны, потому что за каждодневной суетой мы порой не знаем, как зовут соседей по площадке, а когда выходим во двор мы вместе его благоустраиваем. Мне кажется это замечательно сближает»,-отметила начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

В Пензе подобного рода мероприятия проводятся уже в третий раз. С каждым годом благоустройство города за счёт этого растёт все больше. Депутат Пензенской городской Думы Юрий Прошкин отметил, что микрорайон ГПЗ разрастается и становится лучше.

«Из года в год будем делать наш микрорайон лучше, красивее, чище и лучше для жизни», - поделился депутат Пензенской городской Думы Юрий Прошкин.

Также Юрий Александрович наградил и поздравил со званием лучший ученический коллектив учащихся 8 «б» класса школы №77.

Поблагодарить жителей микрорайона ГПЗ пришёл глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов. Самым активным он вручил памятные подарки и цветы.

«Дорогие друзья от всей души спасибо Вам большое за поддержку. Мы вместе сделали уже многое, но многое нам ещё предстоит сделать. Всех с праздником»,-поблагодарил глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.

Жительница микрорайона ГПЗ-24 Светлана Серебрянникова свой район очень любит и считает его лучшим в нашем городе.

«У нас район самый замечательный, дружный. Меня здесь все знают, мы со всеми дружим, со всеми общаемся, никогда не отказываем в помощи, когда что-нибудь нужно помочь-всегда помогаем»,- рассказала жительница микрорайона ГПЗ-24 Светлана Серебрянникова.

В завершении праздника жители микрорайона высадили аллею под названием «Соседи».