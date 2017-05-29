В Кузнецком районе будет реконструирован водонапорный коллектор

Возведение двух станций обезжелезивания воды и реконструкцию водонапорного коллектора запланировано осуществить в рамках государственно-частного партнёрства.



На оперативном совещании в правительстве области в ходе заслушивания доклада о реализации инвестиционного послания губернатора Иван Белозерцев обратил внимание на вопрос концессионных соглашений, заключение которых позволяет решать социально значимые проблемы.



В частности, речь зашла о водоснабжении жителей Кузнецкого района Пензенской области. Глава областной исполнительной власти напомнил, что в настоящее время достигнута договорённость о модернизации коммунальных объектов Кузнецкого района в рамках государственно-частного партнёрства.



«Кузнечане борются за решение этого вопроса лет 25-30, проблема непростая, требует больших финансовых затрат. Сегодня нам под силу изменить ситуацию к лучшему - привести состав воды в нормативное состояние. Обсуждая эту тему с инвестором, мы договорились, что работы по строительству станций обезжелезивания воды и реконструкции водонапорного коллектора начнутся в этом году», - сообщил губернатор.



«У инвестора такое намерение есть, поэтому надо оперативно провести подготовительные процедуры, чтобы приступить к возведению объектов. Необходимо обеспечить сопровождение данного проекта на уровне правительства региона», - поставил задачу он, поручив зампреду правительства, курирующему работу ЖКХ, взять решение данного вопроса на личный контроль.



В этом году также запланировано совместно с компанией «Дамате» организовать реконструкцию очистных сооружений города Нижнего Ломова. Это позволит модернизировать коммунальные объекты и запустить вторую очередь убойного цеха агропромышленного холдинга на территории Нижнеломовского района.

Новость: Правительство Пензенской области 29 мая 2017