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Введен в эксплуатацию первый лифт, замена которого произведена в 2017 году
Сегодня в Пензе
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Комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта, Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы, обслуживающей организации, управляющей компании, жильцов дома принят и введен в эксплуатацию лифт в многоквартирном доме №14 по ул. Фабричной г. Пензы. Это первый лифт, работы по замене которого произведены в 2017 году.
Комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта, Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы, обслуживающей организации, управляющей компании, жильцов дома принят и введен в эксплуатацию лифт в многоквартирном доме №14 по ул. Фабричной г. Пензы.
Это первый лифт, работы по замене которого произведены в 2017 году.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 29 мая 2017
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