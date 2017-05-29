Введен в эксплуатацию первый лифт, замена которого произведена в 2017 году

Комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта, Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы, обслуживающей организации, управляющей компании, жильцов дома принят и введен в эксплуатацию лифт в многоквартирном доме №14 по ул. Фабричной г. Пензы.

Это первый лифт, работы по замене которого произведены в 2017 году.