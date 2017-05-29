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500 маленьких пензенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатно отдохнут в пансионате «Приморский»
Сегодня в Пензе
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Предстоящим летом 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут на Черноморском побережье в пансионате с лечением «Приморский» (с. Кабардинка). Отдых будет организован в 3 смены по 21 дню. Путевка для детей данной категории предоставляется бесплатно. Сроки заезда-выезда детей на летний период в 2017 году: 1 июня, в Международный день защиты детей, в пансионат отправится первая группа ребят (150 человек). Безопасность детей в дороге будут обеспечивать сотрудники транспортной полиции. В поездке будет организовано 3-разовое питание в вагоне-ресторане. Сопровождение детей, воспитательная работа во время отдыха будет осуществляться педагогическим отрядом Пензенского государственного университета. Справочно. Для отдыха на Черноморском побережье Минтрудом Пензенской области за счет средств регионального бюджета приобретено 500 путевок на общую сумму 20 млн руб. Дополнительную информацию можно получить у сотрудников АО «Сельская здравница» по телефонам:
Предстоящим летом 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут на Черноморском побережье в пансионате с лечением «Приморский» (с. Кабардинка).
Отдых будет организован в 3 смены по 21 дню. Путевка для детей данной категории предоставляется бесплатно.
Сроки заезда-выезда детей на летний период в 2017 году:
1 июня, в Международный день защиты детей, в пансионат отправится первая группа ребят (150 человек).
Безопасность детей в дороге будут обеспечивать сотрудники транспортной полиции. В поездке будет организовано 3-разовое питание в вагоне-ресторане. Сопровождение детей, воспитательная работа во время отдыха будет осуществляться педагогическим отрядом Пензенского государственного университета.
Справочно. Для отдыха на Черноморском побережье Минтрудом Пензенской области за счет средств регионального бюджета приобретено 500 путевок на общую сумму 20 млн руб.
Дополнительную информацию можно получить у сотрудников АО «Сельская здравница» по телефонам:
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 29 мая 2017
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