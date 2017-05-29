Более 2,5 тысяч жителей Пензенской области посетили врачей в выходной день

В минувшую субботу, в медицинских организациях региона состоялась очередная субботняя акция, направленная на обеспечение доступности первичной специализированной медико-санитарной помощи.

В этот день прием пациентов осуществляли врачи - гематологи, офтальмологи, терапевты и эндокринологи. Более 1500 жителей региона, среди которых 300 детей, проконсультировались у врачей вышеназванных специальностей в выходной день.

Министерство здравоохранения Пензенской области продолжает акции по проведению параклинических обследований. Так, в прошедшую субботу около 1000 пензенцев получили возможность пройти УЗИ-исследование без направления врача.

Кроме того, в этот же день, на базе Областного онкологического диспансера вели прием врачи-гематологи совместно со специалистом Гематологического научного центра Минздрава России Магометом Сампиевым. В рамках организованного приема консультативную помощь получили 32 человека, в том числе 17 детей.

В следующую субботу, 3 июня 2017 года, в лечебных учреждениях города и области, взрослое население сможет получить консультацию врачей-гастроэнтерологов, онкологов, офтальмологов, оториноларингологов и терапевтов. Детское население приглашается на прием к офтальмологам.

Ждем всех желающих!