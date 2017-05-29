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Студентка Пензенского государственного аграрного университета Оксана Гришаева удостоена именной стипендии Правительства Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Согласно распоряжению Правительства Пензенской области от 26 мая 2017 года №236-рП «Об утверждении списка лиц на присуждение в 2017 году именных стипендий Правительства Пензенской области студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области» студентка Пензенского государственного аграрного университета Оксана Гришаева удостоена именной стипендии Правительства Пензенской области.
Согласно распоряжению Правительства Пензенской области от 26 мая 2017 года №236-рП «Об утверждении списка лиц на присуждение в 2017 году именных стипендий Правительства Пензенской области студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области» студентка Пензенского государственного аграрного университета Оксана Гришаева удостоена именной стипендии Правительства Пензенской области.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 29 мая 2017
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