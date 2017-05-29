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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 30 мая 2017
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Студентка Пензенского государственного аграрного университета Оксана Гришаева удостоена именной стипендии Правительства Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Согласно распоряжению Правительства Пензенской области от 26 мая 2017 года №236-рП «Об утверждении списка лиц на присуждение в 2017 году именных стипендий Правительства Пензенской области студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области» студентка Пензенского государственного аграрного университета Оксана Гришаева удостоена именной стипендии Правительства Пензенской области.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 29 мая 2017
2017-05-29
В Пензенской области ожидается ветер до 19 м/c
 По информации Пензенского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС»
 
2017-05-29
Энергетики завершили восстановление постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1
 Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов
 
2017-05-29
В администрации Железнодорожного района города Пензы прошло совещание по вопросам ЖКХ
 Ремонт игровых элементов обсудили в Железнодорожном районе
 
2017-05-29
Что приготовил фестиваль творчества «Канитель»?
 10, 11 и 12 июня 2017 года в Пензе на Фонтанной площади и улице Московской пройдет III Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель»
 
2017-05-29
В Министерстве труда Пензенской области обсудили вопросы привлечения к труду иностранных работников
 В ходе работы комиссии рассмотрены дополнительные заявки работодателей о потребности привлечения иностранных работников в 2017 году
 
2017-05-29
Студентка Пензенского государственного аграрного университета Оксана Гришаева удостоена именной стипендии Правительства Пензенской области
 Согласно распоряжению Правительства Пензенской области от 26 мая 2017 года №236-рП
 
2017-05-29
Более 2,5 тысяч жителей Пензенской области посетили врачей в выходной день
 В минувшую субботу, в медицинских организациях региона состоялась очередная субботняя акция
 
2017-05-29
Выявлены места несанкционированной торговли продуктов и трикотажных изделий
 Пресечение фактов несанкционированной торговли
 
2017-05-29
500 маленьких пензенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатно отдохнут в пансионате «Приморский»
 Отдых будет организован в 3 смены по 21 дню
 
2017-05-29
Введен в эксплуатацию первый лифт, замена которого произведена в 2017 году
 Принят и введен в эксплуатацию лифт в многоквартирном доме №14 по ул. Фабричной г. Пензы
 
2017-05-29
В Кузнецком районе будет реконструирован водонапорный коллектор
 Губернатор поставил задачу в текущем году приступить к строительству объектов водоснабжения в Кузнецком районе
 
2017-05-29
День соседей
В микрорайоне ГПЗ прошёл международный праздник
 
2017-05-29
Валютный грабитель
В Пензе иностранца обокрали почти на шесть тысяч долларов
 
2017-05-29
Директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев посетил Пензу в понедельник
 Иван Белозерцев провел рабочую встречу с советником Председателя Государственной Думы
 
2017-05-29
«Ура! Каникулы!»
 Сотрудники МБУ «Молодежный центр «Юность» г.Пензы провели игровую программу
 

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