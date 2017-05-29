В Министерстве труда Пензенской области обсудили вопросы привлечения к труду иностранных работников

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Пензенской области под председательством заместителя Председателя Правительства Пензенской области Олега Ягова.

В ходе работы комиссии рассмотрены дополнительные заявки работодателей о потребности привлечения иностранных работников в 2017 году. По итогам встречи сформировано предложение Пензенской области по корректировке квоты 2017 года в сторонуувеличения – на 41 иностранного работника.

Справочно. На 2017 год для Пензенской области утверждена квота на привлечение и использование в трудовой деятельности 424 иностранных работников из стран дальнего зарубежья.