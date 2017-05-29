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В Министерстве труда Пензенской области обсудили вопросы привлечения к труду иностранных работников
Сегодня в Пензе
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В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Пензенской области под председательством заместителя Председателя Правительства Пензенской области Олега Ягова. В ходе работы комиссии рассмотрены дополнительные заявки работодателей о потребности привлечения иностранных работников в 2017 году. По итогам встречи сформировано предложение Пензенской области по корректировке квоты 2017 года в сторонуувеличения – на 41 иностранного работника. Справочно. На 2017 год для Пензенской области утверждена квота на привлечение и использование в трудовой деятельности 424 иностранных работников из стран дальнего зарубежья.
В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Пензенской области под председательством заместителя Председателя Правительства Пензенской области Олега Ягова.
В ходе работы комиссии рассмотрены дополнительные заявки работодателей о потребности привлечения иностранных работников в 2017 году. По итогам встречи сформировано предложение Пензенской области по корректировке квоты 2017 года в сторонуувеличения – на 41 иностранного работника.
Справочно. На 2017 год для Пензенской области утверждена квота на привлечение и использование в трудовой деятельности 424 иностранных работников из стран дальнего зарубежья.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 29 мая 2017
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