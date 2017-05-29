Что приготовил фестиваль творчества «Канитель»?

Каждый год фестиваль привлекает всеобщее внимание к традиционным и современным ремеслам, превращая Пензу в точку притяжения сотен мастеров из регионов Поволжья, со всей России и из соседних стран.

Ярмарка товаров ручной работы – это главное событие фестиваля. Участники ярмарки обмениваются опытом, представляют уникальные изделия, демонстрируют мастерство в различных техниках. В этом году география ремесленников стала еще обширнее. На «Канитель» приедут участники из Пензы и области, Саратова, Самары, Сызрани, Тольятти, Ульяновска, Тамбова, Москвы, Волгограда, Иваново, Брянска, Липецка, Тульской области, Воронежской области, Суздаля, Владимира, Нижегородской области, Ростова-на-Дону, Омска, Тюмени, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Беларуси и др.

Многочисленные мастер-классы и эффектные мастер-шоу — следующий по значению пункт программы «Канители». Больше половины мастеров-участников фестиваля заявили о своем желании поделиться тонкостями профессии.

Трепетное отношение организаторов фестиваля к традиционным ремеслам, краеведению и истории претворилось в новой для «Канители» площадке «Ожившая история», посетителям которой представят интерактивную программу «Старинные ремесла», предложат примерить исторический костюм, поучаствовать в народных забавах и играх.

Интересной и познавательной для всех гостей и участников фестиваля станет семейная площадка. Традиционно, приготовлено много веселых сюрпризов для детской публики.

Посетителей «Канители» ожидает также выступление музыкальных, танцевальных и творческих коллективов, тематические арт-объекты, посткроссинг, экологическая и благотворительные акции, спортивные мероприятия, вкуснейшее меню в фестивальной «Трапезной».