|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В администрации Железнодорожного района города Пензы прошло совещание по вопросам ЖКХ
Сегодня в Пензе
|
В администрации Железнодорожного района города Пензы прошло совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в котором приняли участие представители коммунальных служб района, ресурсоснабжающих организаций, директора управляющих компаний и председатели ТСЖ, ЖСК. Заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников напомнил участникам заседания о необходимости ежедневно осуществлять покос травы на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов. Также он указал, что нужно привести в надлежащее состояние детские игровые элементы, находящиеся в хозяйственном ведении.
В администрации Железнодорожного района города Пензы прошло совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в котором приняли участие представители коммунальных служб района, ресурсоснабжающих организаций, директора управляющих компаний и председатели ТСЖ, ЖСК.
Заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников напомнил участникам заседания о необходимости ежедневно осуществлять покос травы на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов. Также он указал, что нужно привести в надлежащее состояние детские игровые элементы, находящиеся в хозяйственном ведении.
Новость: Администрация города Пензы 29 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru