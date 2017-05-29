В администрации Железнодорожного района города Пензы прошло совещание по вопросам ЖКХ

2017-05-29

По информации Пензенского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС»

2017-05-29

Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов

2017-05-29

Ремонт игровых элементов обсудили в Железнодорожном районе

2017-05-29

10, 11 и 12 июня 2017 года в Пензе на Фонтанной площади и улице Московской пройдет III Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель»

2017-05-29

В ходе работы комиссии рассмотрены дополнительные заявки работодателей о потребности привлечения иностранных работников в 2017 году

2017-05-29

Согласно распоряжению Правительства Пензенской области от 26 мая 2017 года №236-рП

2017-05-29

В минувшую субботу, в медицинских организациях региона состоялась очередная субботняя акция

2017-05-29

Пресечение фактов несанкционированной торговли

2017-05-29

Отдых будет организован в 3 смены по 21 дню

2017-05-29

Принят и введен в эксплуатацию лифт в многоквартирном доме №14 по ул. Фабричной г. Пензы

2017-05-29

Губернатор поставил задачу в текущем году приступить к строительству объектов водоснабжения в Кузнецком районе

2017-05-29

В микрорайоне ГПЗ прошёл международный праздник

2017-05-29

В Пензе иностранца обокрали почти на шесть тысяч долларов

2017-05-29

Иван Белозерцев провел рабочую встречу с советником Председателя Государственной Думы

2017-05-29