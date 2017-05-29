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Энергетики завершили восстановление постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1
Сегодня в Пензе
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Специалисты подрядной организации завершили работы по устройству кровли: установлена гидроизоляция под Z-образным профилем, проложены трубы наружных сетей дождевой канализации с подключением дренажных воронок. Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов. По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Постнова, строительно-монтажные работы по восстановлению кровли выполнены в полном объёме. В настоящее время представители ООО «Мордовский центр экспертиз» приступили к проведению промышленной экспертизы здания главного корпуса Пензенской ТЭЦ-1.
Специалисты подрядной организации завершили работы по устройству кровли: установлена гидроизоляция под Z-образным профилем, проложены трубы наружных сетей дождевой канализации с подключением дренажных воронок. Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов.
По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Постнова, строительно-монтажные работы по восстановлению кровли выполнены в полном объёме.
В настоящее время представители ООО «Мордовский центр экспертиз» приступили к проведению промышленной экспертизы здания главного корпуса Пензенской ТЭЦ-1.
Новость: Андрей Баркалов, представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Саранск 29 мая 2017
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