Энергетики завершили восстановление постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1

Специалисты подрядной организации завершили работы по устройству кровли: установлена гидроизоляция под Z-образным профилем, проложены трубы наружных сетей дождевой канализации с подключением дренажных воронок. Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов. По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Постнова, строительно-монтажные работы по восстановлению кровли выполнены в полном объёме. В настоящее время представители ООО «Мордовский центр экспертиз» приступили к проведению промышленной экспертизы здания главного корпуса Пензенской ТЭЦ-1.

Новость: Андрей Баркалов, представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Саранск 29 мая 2017