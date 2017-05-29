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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 30 мая 2017
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Энергетики завершили восстановление постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1
Сегодня в Пензе
 

Специалисты подрядной организации завершили работы по устройству кровли: установлена гидроизоляция под Z-образным профилем, проложены трубы наружных сетей дождевой канализации с подключением дренажных воронок. Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов.

По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Постнова, строительно-монтажные работы по восстановлению кровли выполнены в полном объёме.

В настоящее время представители ООО «Мордовский центр экспертиз» приступили к проведению промышленной экспертизы здания главного корпуса Пензенской ТЭЦ-1.

Новость: Андрей Баркалов, представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Саранск 29 мая 2017
2017-05-29
В Пензенской области ожидается ветер до 19 м/c
 По информации Пензенского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС»
 
2017-05-29
Энергетики завершили восстановление постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1
 Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов
 
2017-05-29
В администрации Железнодорожного района города Пензы прошло совещание по вопросам ЖКХ
 Ремонт игровых элементов обсудили в Железнодорожном районе
 
2017-05-29
Что приготовил фестиваль творчества «Канитель»?
 10, 11 и 12 июня 2017 года в Пензе на Фонтанной площади и улице Московской пройдет III Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель»
 
2017-05-29
В Министерстве труда Пензенской области обсудили вопросы привлечения к труду иностранных работников
 В ходе работы комиссии рассмотрены дополнительные заявки работодателей о потребности привлечения иностранных работников в 2017 году
 
2017-05-29
Студентка Пензенского государственного аграрного университета Оксана Гришаева удостоена именной стипендии Правительства Пензенской области
 Согласно распоряжению Правительства Пензенской области от 26 мая 2017 года №236-рП
 
2017-05-29
Более 2,5 тысяч жителей Пензенской области посетили врачей в выходной день
 В минувшую субботу, в медицинских организациях региона состоялась очередная субботняя акция
 
2017-05-29
Выявлены места несанкционированной торговли продуктов и трикотажных изделий
 Пресечение фактов несанкционированной торговли
 
2017-05-29
500 маленьких пензенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатно отдохнут в пансионате «Приморский»
 Отдых будет организован в 3 смены по 21 дню
 
2017-05-29
Введен в эксплуатацию первый лифт, замена которого произведена в 2017 году
 Принят и введен в эксплуатацию лифт в многоквартирном доме №14 по ул. Фабричной г. Пензы
 
2017-05-29
В Кузнецком районе будет реконструирован водонапорный коллектор
 Губернатор поставил задачу в текущем году приступить к строительству объектов водоснабжения в Кузнецком районе
 
2017-05-29
День соседей
В микрорайоне ГПЗ прошёл международный праздник
 
2017-05-29
Валютный грабитель
В Пензе иностранца обокрали почти на шесть тысяч долларов
 
2017-05-29
Директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев посетил Пензу в понедельник
 Иван Белозерцев провел рабочую встречу с советником Председателя Государственной Думы
 
2017-05-29
«Ура! Каникулы!»
 Сотрудники МБУ «Молодежный центр «Юность» г.Пензы провели игровую программу
 

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