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В Пензенской области ожидается ветер до 19 м/c
Сегодня в Пензе
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По информации Пензенского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС на территории Пензенской области 30 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер до 19 м/с. В МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» не исключают, что есть вероятность повреждения линий электропередач, частичного повала деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, повреждения кровель, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций. Рекомендации гражданам при усилении ветра При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле. При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону в МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Пензы» по номеру - 05 (по сотовой связи – 112).
По информации Пензенского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС на территории Пензенской области 30 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер до 19 м/с.
В МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» не исключают, что есть вероятность повреждения линий электропередач, частичного повала деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, повреждения кровель, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций.
Рекомендации гражданам при усилении ветра
При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.
При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону в МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Пензы» по номеру - 05 (по сотовой связи – 112).
Новость: Администрация города Пензы 29 мая 2017
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