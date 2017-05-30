В Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский финансово-экономический форум с участием руководителей и заместителей руководителей финансовых и экономических органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Основные новации бюджетного законодательства на 2017-2019 годы, проект новой редакции Бюджетного кодекса и другие актуальные вопросы в сфере экономики и финансов были освещены в выступлениях представителей Минфина России: директора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Сергея Романова, заместителя директора этого же департамента Николая Бегчина, заместителей директора департамента правового регулирования бюджетных отношений Марата Шамьюнова и Вероники Сергеевой. В форуме приняла участие заместитель Министра финансов Пензенской области Ирина Мучкаева.

Новость: Министерство финансов Пензенской области 30 мая 2017