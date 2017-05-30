«Путешествие в поимскую сказку»

В Поимском историко-архитектурном музее школьники совершили «Путешествие в сказку».

Началось путешествие в залах музея, где ребята познакомились с предметами русской старины. В фольклорной гостиной дети и взрослые вместе с Василисой Премудрой собрали котомку сказочных предметов и с песней отправились в путь.

«Стражники» не хотели сначала открывать резные ворота, но путешественники заработали ключи, и ворота открылись. В пути ребята встретились с настоящими Бабой Ягой и Царем-Батюшкой, которые щедро наградили их своими подарками. В беседке у Марьи Искусницы лепили лошадок из глины, а потом побывали в гостях у поимской писательницы Александры Анисимовой в маленьком домике, в котором она жила и сочиняла сказки.

Путешественники увозили с собой сувениры, хорошие впечатления и глиняных лошадок, которых они сделали своими руками.