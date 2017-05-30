На территории Нижнеломовского района закончился сев яровых культур

В районе закончился сев яровых культур. Вся посевная площадь под урожай 2017 года в районе составила 52 421 гектар, в том числе посев осенью 2016 года озимых культур 16 726 гектар, сев яровых культур весной 2017 года 32 368 гектар, что составляет 100 % от запланированного сева. В районе посеяно: яровых зерновых и зернобобовых культур 14 620 гектар;

технических культур 10 188 гектар;

картофеля и овощей 2 418 гектар;

кормовых культур 8 469 гектар.

Новость: Администрация Нижнеломовского района 30 мая 2017