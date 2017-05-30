|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На территории Нижнеломовского района закончился сев яровых культур
Сегодня в Пензе
|
В районе закончился сев яровых культур. Вся посевная площадь под урожай 2017 года в районе составила 52 421 гектар, в том числе посев осенью 2016 года озимых культур 16 726 гектар, сев яровых культур весной 2017 года 32 368 гектар, что составляет 100 % от запланированного сева. В районе посеяно:
В районе закончился сев яровых культур.
Вся посевная площадь под урожай 2017 года в районе составила 52 421 гектар, в том числе посев осенью 2016 года озимых культур 16 726 гектар, сев яровых культур весной 2017 года 32 368 гектар, что составляет 100 % от запланированного сева.
В районе посеяно:
Новость: Администрация Нижнеломовского района 30 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru