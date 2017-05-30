В администрации Пачелмского района состоялась 84-ая сессия Собрания представителей Пачелмского района

В ходе сессии депутаты Собрания представителей Пачелмского района рассмотрели следующие вопросы: занесение на Доску почета Пачелмского района Пензенской области;

утверждение отчета об исполнении бюджета Пачелмского района Пензенской области за 2016 год;

исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области за 1 квартал 2017 года;

порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Пачелмского района Пензенской области, уполномоченных на их осуществление;

утверждение Порядка принятия решений о приватизации служебных жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда Пачелмского района Пензенской области и ряд других вопросов.

Новость: Администрация Пачелмского района 30 мая 2017