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Пензенские активисты ОНФ взяли на контроль ситуацию с несанкционированной свалкой в селе Лопуховка
Сегодня в Пензе
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Прямо на въезде в село, которое находится на расстоянии не более 40 км от областного центра, всех встречает мусорный навал общей площадью около 20 кв. м. Убрать этот «полигон» вполне возможно, не привлекая большие средства, только никто не хочет заниматься этим вопросом. Однако, по мнению общественников, этот навал был сформирован для отвода глаз. С другой стороны села, вне зоны видимости, в овраге расположена несанкционированная свалка гораздо большей площади. Там мусором завалено более 10 га. Больше всего общественников возмутил тот факт, что мусор недобросовестные работники прикрывают навозом, маскируя под удобрения. С таким прецедентом активисты ОНФ сталкиваются впервые. Региональным отделением Народного фронта будут приняты самые жесткие меры по устранению ситуации: первым шагом станет обращение в муниципальную администрацию, прокуратуру, минлесхоз и управление Росприроднадзора в регионе.
Прямо на въезде в село, которое находится на расстоянии не более 40 км от областного центра, всех встречает мусорный навал общей площадью около 20 кв. м. Убрать этот «полигон» вполне возможно, не привлекая большие средства, только никто не хочет заниматься этим вопросом. Однако, по мнению общественников, этот навал был сформирован для отвода глаз. С другой стороны села, вне зоны видимости, в овраге расположена несанкционированная свалка гораздо большей площади.
Там мусором завалено более 10 га. Больше всего общественников возмутил тот факт, что мусор недобросовестные работники прикрывают навозом, маскируя под удобрения. С таким прецедентом активисты ОНФ сталкиваются впервые.
Региональным отделением Народного фронта будут приняты самые жесткие меры по устранению ситуации: первым шагом станет обращение в муниципальную администрацию, прокуратуру, минлесхоз и управление Росприроднадзора в регионе.
Новость: Дмитрий Раткин 30 мая 2017
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