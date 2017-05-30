Использование электронных подписей в сфере регистрации прав и кадастрового учёта

Кадастровая палата предоставляет услуги по созданию, выдаче и аннулированию сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также предоставляет иные услуги пользователям информационных систем в области использования электронных подписей в сфере регистрации прав и кадастрового учёта.

С помощью полученного сертификата ключа электронной подписи физические лица могут регистрироваться, авторизоваться на портале Государственных услуг и получить доступ ко всем электронам услугам. Для получения услуги необходимо пройти регистрацию на сайте