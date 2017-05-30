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Использование электронных подписей в сфере регистрации прав и кадастрового учёта
Сегодня в Пензе
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Кадастровая палата предоставляет услуги по созданию, выдаче и аннулированию сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также предоставляет иные услуги пользователям информационных систем в области использования электронных подписей в сфере регистрации прав и кадастрового учёта. С помощью полученного сертификата ключа электронной подписи физические лица могут регистрироваться, авторизоваться на портале Государственных услуг и получить доступ ко всем электронам услугам. Для получения услуги необходимо пройти регистрацию на сайте
Кадастровая палата предоставляет услуги по созданию, выдаче и аннулированию сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также предоставляет иные услуги пользователям информационных систем в области использования электронных подписей в сфере регистрации прав и кадастрового учёта.
С помощью полученного сертификата ключа электронной подписи физические лица могут регистрироваться, авторизоваться на портале Государственных услуг и получить доступ ко всем электронам услугам. Для получения услуги необходимо пройти регистрацию на сайте
Новость: Дмитрий Раткин 30 мая 2017
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