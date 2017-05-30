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«День передовых технологий правоохранительных органов»
Сегодня в Пензе
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В подмосковном городе Красноармейске на специальном полигоне состоялся научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов». Посетившие форум Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин и Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов высоко оценили экспозицию пензенских предприятий. Виктор Золотов подчеркнул, что Росгвардия заинтересована в средствах охраны атомных объектов, ядерного флота, важных стратегических объектов, а также Керченского моста. «Самое важное на этой выставке то, что разработчики и покупатели общаются напрямую между собой, то есть возможность увидеть все эти изделия не на бумаге, а воочию, дать им оценку, и после апробации эти изделия будут поставляться в войска», - отметил Виктор Золотов. В экспозиции пензенских предприятий особое место занимали быстроразворачиваемые системы заграждений: заграждение Хеско – быстросборные габионы, служащие для возведения защитных ограждений и прочих укрепительных конструкций; кассетное заграждение БРЗ-АКЛ (на основе объемной армированной колючей ленты) предназначенное для быстрой установки препятствия с возможностью его последующего сворачивания; модульное заграждение «БРИСК», организующее людские проходы во время спортивно-массовых мероприятий. Технические средства охраны представлены комплексом по обнаружению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе радиолокационной станции «Радескан», быстроразворачиваемыми комплексами серии «БРК», и радиоволновым извещателем «Волна-6». Помимо экспонированных образцов техники руководителями пензенских предприятий были сделаны доклады Рогозину, Золотову и всем находящимся там представителям правоохранительных органов о возможностях использования представленной техники в период проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу, при охране особо важных объектов (АЭС), транспортных узлов и мостов, в частности, Керченского моста. В докладах была также затронута тема обеспечения защиты объектов от действий беспилотных летательных аппаратов, ставшей актуальной в последнее время.
В подмосковном городе Красноармейске на специальном полигоне состоялся научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».
Посетившие форум Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин и Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов высоко оценили экспозицию пензенских предприятий. Виктор Золотов подчеркнул, что Росгвардия заинтересована в средствах охраны атомных объектов, ядерного флота, важных стратегических объектов, а также Керченского моста.
«Самое важное на этой выставке то, что разработчики и покупатели общаются напрямую между собой, то есть возможность увидеть все эти изделия не на бумаге, а воочию, дать им оценку, и после апробации эти изделия будут поставляться в войска», - отметил Виктор Золотов.
В экспозиции пензенских предприятий особое место занимали быстроразворачиваемые системы заграждений: заграждение Хеско – быстросборные габионы, служащие для возведения защитных ограждений и прочих укрепительных конструкций; кассетное заграждение БРЗ-АКЛ (на основе объемной армированной колючей ленты) предназначенное для быстрой установки препятствия с возможностью его последующего сворачивания; модульное заграждение «БРИСК», организующее людские проходы во время спортивно-массовых мероприятий.
Технические средства охраны представлены комплексом по обнаружению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе радиолокационной станции «Радескан», быстроразворачиваемыми комплексами серии «БРК», и радиоволновым извещателем «Волна-6».
Помимо экспонированных образцов техники руководителями пензенских предприятий были сделаны доклады Рогозину, Золотову и всем находящимся там представителям правоохранительных органов о возможностях использования представленной техники в период проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу, при охране особо важных объектов (АЭС), транспортных узлов и мостов, в частности, Керченского моста. В докладах была также затронута тема обеспечения защиты объектов от действий беспилотных летательных аппаратов, ставшей актуальной в последнее время.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 30 мая 2017
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