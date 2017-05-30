В Пензенском Доме молодежи состоялось совместное мероприятие Пензенского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» и Министерства образования Пензенской области. Представители регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» вручили дипломы и памятные подарки победителям регионального этапа Всероссийского конкурса школьных сочинений «Письмо погибшему «афганцу». Победителями стали 3 пензенских школьника, среди которых Андрей Фомин (руководитель Шебурова Т.Н), ученик 10 класса школы им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района. Сочинения школьников отправлены на Всероссийский финал конкурса, результаты которого подведут в июне 2017 года.

Новость: Администрация Белинского района 30 мая 2017