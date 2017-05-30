1 июня на открытой площадке перед зданием МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы, ул. Карпинского, 22Б в 10.30 состоится акция «Молодежь - детям», посвященная Дню защиты детей



В акции примут участие: учащиеся МБОУ СОШ № 17 г. Пензы, МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы, дети из семей, состоящих на учете в МБУ КЦСПСиД Октябрьского района г. Пензы, жители микрорайона, преподаватели и студенты учреждений профессионального образования города Пензы, выпускники Школы вожатых при МБУ МЦ «Юность» г. Пензы, воспитанники детских творческих коллективов.

В этом году традиционная акция «Молодежь - детям», посвященная Дню защиты детей, начнется с театрализованной игровой программы «Как жены богатырей мужей спасали», подготовленной студентами ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Вместе с главными героинями представления ребята помогут выручить защитников Земли русской и наказать Шамаханскую царицу.

Чтобы отблагодарить юных помощников за смелость и отвагу, богатыри русские пригласят детей на интерактивную экскурсию по богатырской заставе, где ребята смогут принять участие в богатырских потехах, состязаниях, военных учениях: «Туристическая тропа» - преодоление препятствий по веревкам; «Ратное поле» - сражение на мечах; «Мастерская оберегов» - изготовление оберегов; «Метание сковородок»; «Рыбная ловля»; «Русские забавы» - дворовые игры и забавы; «Стрельба из пушки» - подвесной кегельбан; «Ткацкая мастерская» - конкурс рисунков на асфальте.