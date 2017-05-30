|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Молодежь - детям»
Сегодня в Пензе
|
1 июня на открытой площадке перед зданием МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы, ул. Карпинского, 22Б в 10.30 состоится акция «Молодежь - детям», посвященная Дню защиты детей В этом году традиционная акция «Молодежь - детям», посвященная Дню защиты детей, начнется с театрализованной игровой программы «Как жены богатырей мужей спасали», подготовленной студентами ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Вместе с главными героинями представления ребята помогут выручить защитников Земли русской и наказать Шамаханскую царицу. Чтобы отблагодарить юных помощников за смелость и отвагу, богатыри русские пригласят детей на интерактивную экскурсию по богатырской заставе, где ребята смогут принять участие в богатырских потехах, состязаниях, военных учениях: «Туристическая тропа» - преодоление препятствий по веревкам; «Ратное поле» - сражение на мечах; «Мастерская оберегов» - изготовление оберегов; «Метание сковородок»; «Рыбная ловля»; «Русские забавы» - дворовые игры и забавы; «Стрельба из пушки» - подвесной кегельбан; «Ткацкая мастерская» - конкурс рисунков на асфальте.
1 июня на открытой площадке перед зданием МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы, ул. Карпинского, 22Б в 10.30 состоится акция «Молодежь - детям», посвященная Дню защиты детей
В этом году традиционная акция «Молодежь - детям», посвященная Дню защиты детей, начнется с театрализованной игровой программы «Как жены богатырей мужей спасали», подготовленной студентами ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Вместе с главными героинями представления ребята помогут выручить защитников Земли русской и наказать Шамаханскую царицу.
Чтобы отблагодарить юных помощников за смелость и отвагу, богатыри русские пригласят детей на интерактивную экскурсию по богатырской заставе, где ребята смогут принять участие в богатырских потехах, состязаниях, военных учениях: «Туристическая тропа» - преодоление препятствий по веревкам; «Ратное поле» - сражение на мечах; «Мастерская оберегов» - изготовление оберегов; «Метание сковородок»; «Рыбная ловля»; «Русские забавы» - дворовые игры и забавы; «Стрельба из пушки» - подвесной кегельбан; «Ткацкая мастерская» - конкурс рисунков на асфальте.
Новость: Администрация города Пензы 30 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru