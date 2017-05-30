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На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома № 25 на улице Клары Цеткин состоялась встреча с жителями
Сегодня в Пензе
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В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников, руководители управляющих компаний. В ходе встречи жителями задавались вопросы, касающиеся реализации данной программы, для разработки дизайн-проекта благоустройства внутридворовой территории.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников, руководители управляющих компаний.
В ходе встречи жителями задавались вопросы, касающиеся реализации данной программы, для разработки дизайн-проекта благоустройства внутридворовой территории.
Новость: Администрация города Пензы 30 мая 2017
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