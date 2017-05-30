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Багги-8
Сегодня в Пензе
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2-4 июня в Пензенской области на трассе СТК "Радуга" пройдет этап Кубка Росси в классе радиоуправляемых моделей "Багги-8". Участниками состязаний станут российские ТОП-гонщики - несколько десятков спортсменов и любителей из Москвы, Санкт Петербурга, Самары, Саратова, Пензы, Заречного, Кузнецка. Из наших земляков самым титулованным гонщиком является Станислав Глебов, входящий в ТОР- 10 России. Так что едем "болеть" за наших! Самое интересное – финал соревнований - состоится 4 июня. Зрителей ждут 45 минут непрерывной гонки на безумных скоростях с дозаправками, ремонтами, морем адреналина и позитива!
2-4 июня в Пензенской области на трассе СТК "Радуга" пройдет этап Кубка Росси в классе радиоуправляемых моделей "Багги-8".
Участниками состязаний станут российские ТОП-гонщики - несколько десятков спортсменов и любителей из Москвы, Санкт Петербурга, Самары, Саратова, Пензы, Заречного, Кузнецка. Из наших земляков самым титулованным гонщиком является Станислав Глебов, входящий в ТОР- 10 России. Так что едем "болеть" за наших!
Самое интересное – финал соревнований - состоится 4 июня. Зрителей ждут 45 минут непрерывной гонки на безумных скоростях с дозаправками, ремонтами, морем адреналина и позитива!
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 30 мая 2017
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