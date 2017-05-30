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Работники Чаадаевского лесничества поддержали проведение информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес!»
Сегодня в Пензе
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Работа активно велась в образовательных учереждениях, администрациях, также работники лесничества посетили Чаадаевский социально-реабилитационный центр «Бережок». В ходе мероприятии были проведены открытые тематические уроки, лекции, конкурсы детских рисунков, фотовыставки. Совместно с работниками администраций организовывались профилактические беседы с населением. В акции приняли участие более 700 человек, распространено 630 листовок и памяток, установлено 115 аншлагов на противопожарную тематику.
Работа активно велась в образовательных учереждениях, администрациях, также работники лесничества посетили Чаадаевский социально-реабилитационный центр «Бережок».
В ходе мероприятии были проведены открытые тематические уроки, лекции, конкурсы детских рисунков, фотовыставки. Совместно с работниками администраций организовывались профилактические беседы с населением.
В акции приняли участие более 700 человек, распространено 630 листовок и памяток, установлено 115 аншлагов на противопожарную тематику.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 30 мая 2017
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