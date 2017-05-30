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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 30 мая 2017
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Работники Чаадаевского лесничества поддержали проведение информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес!»
Сегодня в Пензе
 

Работа активно велась в образовательных учереждениях, администрациях, также работники лесничества посетили Чаадаевский социально-реабилитационный центр «Бережок».

В ходе мероприятии были проведены открытые тематические уроки, лекции, конкурсы детских рисунков, фотовыставки. Совместно с работниками администраций организовывались профилактические беседы с населением.

В акции приняли участие более 700 человек, распространено 630 листовок и памяток, установлено 115 аншлагов на противопожарную тематику. 

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 30 мая 2017
2017-05-30
В Пензе прошла робототехническая олимпиада
Победители представят регион в Татарстане
 
2017-05-30
31 мая пензенские выпускники сдадут ЕГЭ по математике базового уровня
  Для сдачи математики базового уровня подали заявления 4416 выпускников
 
2017-05-30
Пенсионеры Николай Мальцев из Сердобского района и Елена Марченко из Пензы приняли участие в VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
 Наша команда заняла одиннадцатое место
 
2017-05-30
«Позитив в кругу семьи»
 Итоги областного конкурса социальных видеороликов подведут 1 июня
 
2017-05-30
Глава региона посетил выставку-ярмарку достижений социально-экономического развития Пензенской области
 Были презентованы информационные материалы о выпускаемых товарах промышленных и аграрных предприятий субъекта федерации
 
2017-05-30
Воспитанники велоклуба «Локомотив-Пенза» достойно показали себя на соревнованиях
 Наши - чемпионы
 
2017-05-30
Старт основного этапа ЕГЭ прошел без нарушений и технологических сбоев
 Состоялась пресс-конференция первого заместителя Министра образования Пензенской области Лилии Чащиной
 
2017-05-30
В преддверии летних каникул
Пензенским школьникам и студентам напомнили о мерах безопасности
 
2017-05-30
Работники Чаадаевского лесничества поддержали проведение информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес!»
 Мероприятие проводится в рамках объявленного Указом Президента Российской Федерации Года экологии
 
2017-05-30
Багги-8
 Болеем за наших гонщиков на Кубке России
 
2017-05-30
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 С жителями обсудили варианты благоустройства их двора
 
2017-05-30
«Молодежь - детям»
 В 10.30 состоится акция, посвященная Дню защиты детей
 
2017-05-30
«Письмо погибшему «афганцу»
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2017-05-30
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 В подмосковном городе Красноармейске на специальном полигоне состоялся научно-технический форум
 
2017-05-30
Использование электронных подписей в сфере регистрации прав и кадастрового учёта
 Кадастровая палата рассказывает
 

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