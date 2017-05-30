В преддверии летних каникул

Если для школьников и студентов летние каникулы — беззаботная пора, то для сотрудников правоохранительных органов и образовательных учреждений лето — самое ответственное время. Чтобы детский отдых был безопасным, в Пензенском Доме молодёжи провели профилактическую акцию.

«Все взрослые, которые задействованы в безопасности детей в летний период, говорят ребятам о том, как нужно правильно себя вести. Что можно делать, а чего делать категорически нельзя! Ну а если мысли возникают о каком-либо противоправном поведении, какое наказание может за этим последовать», — пояснила ведущий специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области, Любовь Грунина.

Одним из самых опасных мест для детей и подростков остаётся дорога. Поэтому в первую очередь ребятам напомнили именно о соблюдении правил дорожного движения.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе, Валентин Новоженцев, отметил: «Напоминаем детям о правилах безопасности на дорогах, которые касаются их как пешеходов и как велосипедистов. Так как очень часто происходят ДТП с участием детей».

Не меньшую опасность для детей представляет и реальность виртуальная. Ребят в очередной раз предупредили об осторожном пользовании социальными сетями в Интернет. Также на встречу с подростками пригласили специалистов Центра занятости и медицинских учреждений области.