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Старт основного этапа ЕГЭ прошел без нарушений и технологических сбоев
Сегодня в Пензе
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29 мая ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ в Пензенской области сдавали 713 человек: 679 - информатику, 34 - географию. «Первый экзамены ЕГЭ прошли без нарушений и технологических сбоев, - сообщила журналистам Лилия Валерьевна. - Это результат большой и организационной, и разъяснительной работы, которую мы провели в подготовительный период», - подчеркнула руководитель. В Пензенской области в 2017 году будут работать 28 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а также 9 пунктов на дому для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех аудиториях ППЭ осуществляется видеонаблюдение в режиме онлайн, пункты оснащены металлодетекторами и системами подавления сигналов подвижной связи. Для организаторов и технических специалистов проведены обучающие семинары по работе с технологией печати КИМов и сканирования бланков ответов в ППЭ. Создан центр для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, в состав которого вошли 20 человек. В качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА Аккредитованы 476 граждан. Следующий экзамен - по математике базового уровня, пройдет 31 мая. Для сдачи экзамена подали заявления 4416 выпускников. В этот день в области будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ, из них 7 – в Пензе, а также 8 пунктов проведения экзаменов на дому. Всего в 2017 году итоговую аттестацию пройдут 5337 человек, в том числе 4979 выпускников текущего года, 246 выпускников прошлых лет, 112 обучающихся профессиональных образовательных организаций.
29 мая ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ в Пензенской области сдавали 713 человек: 679 - информатику, 34 - географию.
«Первый экзамены ЕГЭ прошли без нарушений и технологических сбоев, - сообщила журналистам Лилия Валерьевна. - Это результат большой и организационной, и разъяснительной работы, которую мы провели в подготовительный период», - подчеркнула руководитель.
В Пензенской области в 2017 году будут работать 28 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а также 9 пунктов на дому для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Во всех аудиториях ППЭ осуществляется видеонаблюдение в режиме онлайн, пункты оснащены металлодетекторами и системами подавления сигналов подвижной связи. Для организаторов и технических специалистов проведены обучающие семинары по работе с технологией печати КИМов и сканирования бланков ответов в ППЭ.
Создан центр для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, в состав которого вошли 20 человек.
В качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА Аккредитованы 476 граждан.
Следующий экзамен - по математике базового уровня, пройдет 31 мая. Для сдачи экзамена подали заявления 4416 выпускников. В этот день в области будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ, из них 7 – в Пензе, а также 8 пунктов проведения экзаменов на дому.
Всего в 2017 году итоговую аттестацию пройдут 5337 человек, в том числе 4979 выпускников текущего года, 246 выпускников прошлых лет, 112 обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Новость: Министерство образования Пензенской области 30 мая 2017
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