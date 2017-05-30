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Воспитанники велоклуба «Локомотив-Пенза» достойно показали себя на соревнованиях
Сегодня в Пензе
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25-27 мая в городе Москве состоялся 4-этап Кубка России по велоспорту-ВМХ и Всероссийские соревнования, где выступали воспитанники велоклуба "Локомотив-Пенза". На Всероссийских соревнованиях среди юниоров пензенский спортсмен Алексей Фефилов занял 1 место, среди старших юношей Тельнов Даниил занял 2 место. В Кубке России, в категории женщины-элита Ирина Афремова заняла 3 место.
25-27 мая в городе Москве состоялся 4-этап Кубка России по велоспорту-ВМХ и Всероссийские соревнования, где выступали воспитанники велоклуба "Локомотив-Пенза".
На Всероссийских соревнованиях среди юниоров пензенский спортсмен Алексей Фефилов занял 1 место, среди старших юношей Тельнов Даниил занял 2 место.
В Кубке России, в категории женщины-элита Ирина Афремова заняла 3 место.
Новость: Администрация города Пензы 30 мая 2017
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