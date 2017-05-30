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Глава региона посетил выставку-ярмарку достижений социально-экономического развития Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Прежде чем представить отчёт о работе в должности губернатора перед жителями региона Иван Белозерцев осмотрел экспозицию продукции пензенских производств. На выставке, которая расположилась на площадках областной филармонии, были презентованы информационные материалы о выпускаемых товарах промышленных и аграрных предприятий субъекта федерации, представлены образцы продукции. «Наша задача – поддерживать производства, которые обеспечивают экономический рост, создают новые рабочие места в регионе», - добавил он. Также Иван Белозерцев, осмотрел выставочные образцы швейных изделий, в частности, школьной формы, ремесленную продукцию ручной работы, посетил площадку консультационных услуг по развитию малого и среднего бизнеса, информирования по вопросам участия в социальных программах, действующих на территории Пензенской области.
Прежде чем представить отчёт о работе в должности губернатора перед жителями региона Иван Белозерцев осмотрел экспозицию продукции пензенских производств. На выставке, которая расположилась на площадках областной филармонии, были презентованы информационные материалы о выпускаемых товарах промышленных и аграрных предприятий субъекта федерации, представлены образцы продукции.
«Наша задача – поддерживать производства, которые обеспечивают экономический рост, создают новые рабочие места в регионе», - добавил он.
Также Иван Белозерцев, осмотрел выставочные образцы швейных изделий, в частности, школьной формы, ремесленную продукцию ручной работы, посетил площадку консультационных услуг по развитию малого и среднего бизнеса, информирования по вопросам участия в социальных программах, действующих на территории Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 30 мая 2017
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