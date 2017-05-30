Глава региона посетил выставку-ярмарку достижений социально-экономического развития Пензенской области

Прежде чем представить отчёт о работе в должности губернатора перед жителями региона Иван Белозерцев осмотрел экспозицию продукции пензенских производств. На выставке, которая расположилась на площадках областной филармонии, были презентованы информационные материалы о выпускаемых товарах промышленных и аграрных предприятий субъекта федерации, представлены образцы продукции.



«Мы гордимся работой пензенских предприятий, высококачественной продукцией, которую они выпускают», - отметил в ходе общения с промышленниками губернатор.

«Наша задача – поддерживать производства, которые обеспечивают экономический рост, создают новые рабочие места в регионе», - добавил он.

Также Иван Белозерцев, осмотрел выставочные образцы швейных изделий, в частности, школьной формы, ремесленную продукцию ручной работы, посетил площадку консультационных услуг по развитию малого и среднего бизнеса, информирования по вопросам участия в социальных программах, действующих на территории Пензенской области.