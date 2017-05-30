В феврале-мае 2017 года прошел областной конкурс социальных видеороликов «Позитив в кругу семьи», участниками которого стали 85 семей, в том числе 20 - приемных. Конкурс проведен по 6 номинациям:

«Многодетная семья»;

«Молодая семья»;

«Сельская семья»;

«Золотая семья Сурского края»;

«Семья – хранитель традиций»;

«Счастье в семье: до и после».

Экспертным советом конкурса отобраны 48 семейных команд - авторы сюжетов и историй о семейных традициях.

Церемония награждения состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 1 июня 2017 года с 11.00 до 13.00 на базе Пензенского Дома молодежи. Начнется награждение семей с работы активных площадок для мам и детей, организованных региональной общественной организацией «Союз женщин России».

Все семьи - участницы областного конкурса, будут награждены дипломами участников, а 48 - получат памятные и поощрительные призы Министерства образования Пензенской области.

Организаторы конкурса - Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области, ПРОО приемных родителей «Обретенное счастье» при поддержке Министерства образования области.