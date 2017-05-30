Пенсионеры Николай Мальцев из Сердобского района и Елена Марченко из Пензы приняли участие в VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Наша команда заняла одиннадцатое место. Первое место заняла команда Московской области, серебряные призеры – многоборцы из Воронежской области, третье место – у команды Владимирской области

На Церемонии награждения победителей объявлено, что в 2018 году финал всероссийского компьютерного первенства среди пенсионеров будет принимать Ставропольский край.

«От всей души поздравляю победителей и восхищаюсь их активностью, стремлением к знаниям, открытостью, готовностью помогать другим, – сказал председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. – Уверен, что победа в чемпионате станет для них поводом идти дальше и совершенствоваться, а тысячи их сверстников вдохновит на то, чтобы овладеть компьютером и качественно улучшить свою жизнь».

Финал VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейших в России и единственных в мире по формату IT-соревнований – стал самым масштабным за все семь лет своего существования. В нем приняли участие команды 74 субъектов Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина, а также соотечественники из Армении, Беларуси, Дании, Нидерландов, Польши, Словакии и Финляндии. Всего северная столица встречала более 200 участников и гостей турнира.

Благодаря поддержке Пенсионного фонда России, который организовал он-лайн трансляцию с мест соревнований, а также обеспечил ее просмотр для организаций пенсионеров и ветеранов на базе региональных и местных отделений ПФР по всей стране, проследить за ходом Чемпионата смогли свыше 8 000 человек в России и за рубежом.

Участники всероссийского компьютерного многоборья боролись за места на пьедестале для своего региона в общекомандном зачете, а также за награды в личном первенстве. В официальной программе соревнований было четыре номинации для двух групп пользователей: уверенных и начинающих.

Задания в первой из них финалисты выполнили заранее, подготовив презентации на тему «Мой день с семьей на Едином портале госуслуг». Требовалось описать конкретную жизненную ситуацию и ее пошаговое решение с помощью портала.

Вторая номинация была посвящена работе в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Участники соревнований стали первыми пользователями системы, которая в настоящее время находится в стадии наполнения и полностью будет запущена только этим летом: с 1 июля. Используя ресурсы портала, финалистам предстояло решить ряд бытовых вопросов, связанных с получением коммунальных услуг и контролем их качества, а также проявить себя инициаторами благоустройства двора у своего дома.

В третьей номинации финалисты показывали свои навыки работы с текстовыми редакторами и умение пользоваться поисковой системой «Яндекс». Они проложили путь по карте города от гостиницы до Музея Связи им. А. Попова, где проходили сами соревнования, и совершили виртуальное путешествие по Эрмитажу к неизвестной заранее картине. Те, кто правильно выполнил задание, смогли увидеть он-лайн бессмертный шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына».

В четвертой, самой новой номинации, проверялись навыки работы на планшетах и пользования мобильными приложениями. Задания разработал многолетний партнер чемпионата – компания МТС. Участники прошли серию увлекательных квестов: культурно провели время, приготовили сюрприз внукам и, разумеется, наделали и разместили на странице чемпионата в социальной сети «Одноклассники» множество селфи.

Исследования Союза пенсионеров России подтверждают, что мобильные устройства становятся привычной частью жизни многих пожилых людей. За последние три года число пенсионеров-участников компьютерного чемпионата, использующих смартфон, выросло с 15% до 60%, планшет - с 20% до 50%, а ноутбуком владеют более 75%.

«Седьмой чемпионат по компьютерному многоборью в очередной раз доказал свою важность и актуальность. Его значимость подчёркивает и то, что компьютерная грамотность - один из приоритетов принятой в 2016 году Стратегии действий в интересах людей старшего возраста, - говорит председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. - С каждым годом растёт не только число участников и региональный охват, но и уровень подготовки, и сложность конкурсных заданий, с которыми прекрасно справляются финалисты. Я уверен, что чемпионат-2018, который состоится в Ставрополе, готовит нам много удивительных открытий!»