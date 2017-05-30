31 мая пензенские выпускники сдадут ЕГЭ по математике базового уровня

Для сдачи математики базового уровня подали заявления 4416 выпускников.

В этот день в области будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ, из них 7 – в Пензе, на базе школ № 7. 47, 52, 66, Лицея № 55, Губернского лицея и Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ул. Пушкина, 137), а также 8 пунктов проведения экзаменов на дому.

Продолжительность ЕГЭ по математике (базовый уровень) составляет 3 часа. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по пятибалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по математике базового уровня 3 балла (удовлетворительно).

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня 2017 года.