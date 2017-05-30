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31 мая пензенские выпускники сдадут ЕГЭ по математике базового уровня
Сегодня в Пензе
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Для сдачи математики базового уровня подали заявления 4416 выпускников. В этот день в области будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ, из них 7 – в Пензе, на базе школ № 7. 47, 52, 66, Лицея № 55, Губернского лицея и Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ул. Пушкина, 137), а также 8 пунктов проведения экзаменов на дому. Продолжительность ЕГЭ по математике (базовый уровень) составляет 3 часа. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по пятибалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по математике базового уровня 3 балла (удовлетворительно). Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня 2017 года.
Для сдачи математики базового уровня подали заявления 4416 выпускников.
В этот день в области будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ, из них 7 – в Пензе, на базе школ № 7. 47, 52, 66, Лицея № 55, Губернского лицея и Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ул. Пушкина, 137), а также 8 пунктов проведения экзаменов на дому.
Продолжительность ЕГЭ по математике (базовый уровень) составляет 3 часа. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по пятибалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по математике базового уровня 3 балла (удовлетворительно).
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня 2017 года.
Новость: Министерство образования Пензенской области 30 мая 2017
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