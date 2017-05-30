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В Пензе прошла робототехническая олимпиада
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Для этих умных игрушек нет ничего невозможного. По одному клику робот отправляется выполнять задание. Универсального помощника представили учащиеся 53-й гимназии в рамках региональной робототехнической олимпиады.
«Данный робот должен посчитать кубики и по цвету отвезти в нужный отсек. Потом он должен забрать солнечные панели. И так далее по заданию», – рассказал участник олимпиады.
В Нижнем Ломове специально для олимпиады разработали модель робота-кондитера. Чтобы ее усовершенствовать ребятам понадобилось несколько месяцев. Теперь устройство не просто умное изобретение, но и незаменимый помощник по хозяйству.
«Это робот-кондитер. С помощью программы он раскрашивает печенье и рисует разные рисунки кремом», – рассказали школьники.
Олимпиада объединила более 150 учащихся из образовательных организаций региона. Команды соревновались за первые места в номинациях. 44-ая гимназия одержала победу в номинации «Манипуляторы: сортировка». В увлечении робототехникой учащиеся видят свою будущую профессию.
«Я считаю, что робототехника развивает, позволяет решать разные инженерные задачи и готовит к жизни», – подчеркнул представитель команды гимназии №44.
По итогам олимпиады была сформирована команда для участия во Всероссийских соревнованиях. Ребятам предстоит защищать честь региона в Татарстане.
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