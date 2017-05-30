В Пензенской области яровой сев проведен на площади 877,7 тыс. гектаров, в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 382,7 тыс. гектаров. В регионе яровая пшеница посеяна на площади 137,6 тыс. гектаров, посевы ячменя занимают площадь в 103,2 тыс. гектаров. В хозяйствах области кукуруза на зерно посеяна на площади 42,8 тыс. гектаров.

Зернобобовые культуры занимают площадь в 41,7 тыс. гектаров.

В Пензенской области технические культуры посеяны на площади 387 тыс. гектаров, посевы подсолнечника размещены на площади 254 тыс. гектаров.